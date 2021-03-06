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Adliye bahçesinde gergin anlar

06.03.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın 3 büyükbaşını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın 3 büyükbaşını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyan yakınları, adliye önünde sosyal mesafeyi unutup, jandarmaya zorluk çıkardı.
2020 yılı Mart ayında Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu mevkiinde bir vatandaşa ait çiftlikten 3 büyükbaş hayvan çalınmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Malkara İlçe Jandarma ekipleri, şahısların kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon sonrası hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler M.G. A.G. ve M.K. Edirne’de yakalandı.
Malkara’da savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler M.G. A.G. ve M.K. hakkında tutuklama kararı verildi.
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Tutuklanan şüphelilerin jandarma aracına bindirildiği sırada, zanlı yakınları gerginliğe neden oldu. Tutuklanan şüphelilerin yakınları, sosyal mesafeyi hiçe sayarak, şüphelilere sarılmak istedi. Bu sırada yaşanan gerginlik, jandarma ve polis ekibinin müdahalesiyle kısa sürede engellendi.

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