HABER

Adliye çalışanı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:45 | Son Güncelleme

BİRECİK (Şanlıurfa)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.

BİRECİK (Şanlıurfa)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ’un sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine, çalışma arkadaşları, mesai çıkışı evine gidip kapıyı çaldı. Ailesi tatil için Ankara'ya gittiği için evde yalnız olan Demirtuğ'un kapıyı açmaması üzerine arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde Demirtuğ'u hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demirtuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirtuğ'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Bursa’da korkutan yangınBursa’da korkutan yangın
Denizde kalp krizi geçiren futbol adamı öldüDenizde kalp krizi geçiren futbol adamı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

CHP'den erken seçim açıklaması!

CHP'den erken seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.