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Adliye çalışanlarından GYS düzenlenmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

Adliye çalışanları geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Paketinde yer alan Görevde Yükselme Sınavı (GYS) düzenlenmesine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.Adliye çalışanları, yapılan düzenlemeyle, hukuk eğitimi alan herkesin yazı işleri müdürü olabilmesine tepki göstererek görevde yükselmenin kendi haklarını olduğunu ifade etti.

Adliye çalışanları geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Paketinde yer alan Görevde Yükselme Sınavı (GYS) düzenlenmesine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Adliye çalışanları, yapılan düzenlemeyle, hukuk eğitimi alan herkesin yazı işleri müdürü olabilmesine tepki göstererek görevde yükselmenin kendi haklarını olduğunu ifade etti. Yapılan basın açıklamasında, zabıt katiplerinin görevde yükselmelerine engel olunmaya çalışıldığı ileri sürülerek, taslakta düzenleme yapılması ve geri adım atılması istendi.
Adliye çalışanları yaptıkları basın açıklamasıyla GYS ile ilgili düzenlemenin değiştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Paketi Taslağında Adalet Bakanlığımızda zabıt katibi arkadaşlarımızın görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı’nın kaldırılması öngörülmüş, yerine yazı işleri müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması, yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil, hukuk eğitimi almış olanların öncelikle sınavla girilebilen bir kariyer meslek haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılıyoruz. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dava dosyalarının tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilerek, mesleki tecrübeye sahip olmayanların kurum dışından sınava tabi tutularak mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü olarak atanması, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

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