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Adliye çıkışında bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı, 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Adliyesi yakınında duruşmadan çıkan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Adliyesi yakınında duruşmadan çıkan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Merkeze bağlı Kara Höyük köyünde arazi sulaması nedeni ile iki aile arasında çıkan kavga, mahkemeye taşındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, şüphelilerin 'mala zarar vermek' ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı dava için gelen şüpheliler, çıkışta, adliye binası yakınlarında karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de müdahale ettiği kavgada 10 kişi bıçak ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Kavganın ardından polis, olayın daha fazla büyümemesi için hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

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