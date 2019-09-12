Adliye çıkışında silahla adam yaralayan kişi ve arkadaşı tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen bir davanın ardından adliyenin dışına çıkan Cengiz Yılmaz'ı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden motosiklet ile kaçarken yakalanan Bektaş Aslan (24) ve Aslan'ı motosiklet ile kaçırmaya çalışan Alperen U. (17), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Bektaş Aslan ve motosikleti süren Alperen U., tutuklandı. HAKİMLİKTEKİ SORGUSU

Soruşturmayı yürüten savcı, her iki şüpheliyi de tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Bektaş Aslan, olay günü arkadaşı Ramazan'ın çocuk ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmasına katılmak için adliyeye geldiğini söyledi. Aslan, "Gelme sebebim, karşı tarafın kalabalık olabileceğini düşündük. Arkadaşıma yardımcı olmak istedim. Duruşma salonunun önünde beklerken karşı taraf kalabalık bir gruptu. Ben de bundan tedirgin olunca adliyeden çıktım ve arka tarafta yolun karşısındaki kafeye gidip arkadaşımı beklemeye başladım. Bu sırada arkadaşım Alperen U. gelmişti. Kendisinin motosikleti vardır. Sabah adliyeye gelirken yanımda ruhsatsız tabancamı da getirmiştim. Ancak Alperen ve Ramazan tabancanın yanımda olduğunu bilmiyorlardı. Adliyeye girmeden önce tabancayı adliyenin karşısında bulunan otoparktaki herhangi bir aracın altına sakladım. Adliyeden çıktıktan sonra aldım" dedi.

Duruşmanın bitmesinin ardından karşı tarafın adliyenin açık otoparkından yola doğru çıktığını belirten Bektaş Aslan, şunları söyledi:

"Şahıslar, beni adliye içerisinde Ramazan'ın yanında gördükleri için arkadaşı olduğumu anladılar ve bana tehditvari şekilde el kol hareketi yaptılar. Ben de bu durumdan tedirgin oldum ve bir anlık tepki sonucu belimdeki silahı çıkartarak karşı tarafın ayaklarının önüne doğru iki el ateş ettim. Şahısların ayaklarına sıkmadım. Bu sırada Alperen'in motosikletinin üzerindeydik ve ben arkada oturuyordum. Ben silahla ateş edince Alperen bende silah olduğunu bilmediğinden muhtemelen heyecanlandı ve trafiğin ters şeridine bu yüzden girmiş olabiliriz. Bir anlık telaş sonucu silahımı ateşledim. Kesinlikle Ramazan ya da başka herhangi birisi bu konuda beni azmettirmedi ve yönlendirmedi. Tamamen kendi eylemimle olayı gerçekleştirdim. Olay sonrasında ben motosikletten inerek koşmaya başladım. Arkamdan çok sayıda silah sesi duydum. Ancak arkamı dönüp bakmadım. Karşı tarafın ateş etmiş olabileceğini düşündüm. Kaçmaya devam ettim. Zaten bir süre sonra polis memuru beni ayağımdan vurarak etkisiz hale getirdi ve yakalandım. Polis memurlarından herhangi bir şikayetim yoktur. Vuran polis memuruyla helalleştim. Polise silah doğrultmak gibi bir harekette de bulunmadım."