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Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi davasının görüldüğü adliye binasında taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve adliye dışında da devam eden kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı. Yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı sırada bir kişinin polis tarafından örtüye sarılıp götürülmesi büyük dikkat çekti.

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra meydana geldi. Salıncak Mahallesi'nde oturan Akıl ve Demir aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşma salonu önünde sözlü tartışmaya başladı.

KAVGA ADLİYE DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk ve sandalyelerle birbirine saldıran tarafları polis ayırdı. Polisin adliyede biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavga adliye dışında da devam etti.

ADLİYE ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Adliye çevresine çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye binasında çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavganın ardından Salıncak Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı sırada bir kişinin polis tarafından örtüye sarılıp götürülmesi büyük dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek biber gazı

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