Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra meydana geldi. Salıncak Mahallesi'nde oturan Akıl ve Demir aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşma salonu önünde sözlü tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk ve sandalyelerle birbirine saldıran tarafları polis ayırdı. Polisin adliyede biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavga adliye dışında da devam etti.
Adliye çevresine çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye binasında çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavganın ardından Salıncak Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı sırada bir kişinin polis tarafından örtüye sarılıp götürülmesi büyük dikkat çekti.
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