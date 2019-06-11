HABER

Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Isparta’da adliye karşısında park halinde buluna 2 araç arasında bırakılan valiz, bomba paniği nedeniyle korku dolu anlar yaşattı.

Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

Isparta’da adliye karşısında park halinde buluna 2 araç arasında bırakılan valiz, bomba paniği nedeniyle korku dolu anlar yaşattı. Emniyet ekiplerinin çevre güvenliği alarak, kontrollü şekilde patlattığı valizin boş çıkması çevredekilere de rahat bir nefes aldırdı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Adliye Sarayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adliye karşısındaki yolda 2 otomobil arasında bırakılmış valizi gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbarın alınması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, emniyet gerekçesiyle 201 ve 202. Cadde’yi de kısa süreliğine trafiğe kapattı. Gerekli önlemlerin alınması sonrasında şüpheli konumdaki valiz bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Kontrollü patlama sonrasında incelemelerde bulunan uzman ekip, valizin boş olduğunu tespit edince çevredekiler de rahat bir nefes aldı.
Olay sonrasında kapatılan yollar yeniden trafiğe açılarak durum normale döndü.

Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Karaman’da öldüresiye dövme olayına: 4 tutuklamaKaraman’da öldüresiye dövme olayına: 4 tutuklama
İsrail’de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun’daİsrail’de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

İki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.