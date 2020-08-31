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  4. Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bursa'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı’yı tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın’ın toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı’nın yakınları ile Aydın’ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı.

Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde mayıs ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı’nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın’a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı’yı yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Semih Saygılı’yı tabanca ile iki el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cafer Aydın’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Aydın, Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le, taraf avukatları ile müşteki Saygılı katıldı. Sanık Aydın, savunmasında, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tanıkların dinlendiği duruşmada Saygılı, Aydın'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Cafer Aydın’ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAVGA ANI KAMERADA

Müşteki Semih Saygılı, duruşma salonundan çıktıktan sonra, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Taraf yakınları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgaya, polis müdahale etti. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar, polis ekiplerinin kontrolünde adliye binasından çıkarıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA


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