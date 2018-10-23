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Adliye önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet duruşması çıkışında adliye önünde toplanan davanın tarafları arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet duruşması çıkışında adliye önünde toplanan davanın tarafları arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davasında duruşmanın sona ermesinin ardından taraflar adliye önünde toplandı. Burada taraflar arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, tarafların karşılıklı olarak birbirini bıçaklaması sonucunda biri ayağından ikisi kolundan olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olaya müdahale eden polis ve adliyede görevli güvenlik elemanları tarafları ayırarak, ambulans çağırdı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına alarak, karakola götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu arada, çıkan kavga sonucunda babası gözleri önünde bıçaklanan küçük bir çocuk gözyaşlarına boğuldu.

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Adliye önünde bıçaklı kavga 3 yaralı

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