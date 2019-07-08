Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

"Davanın kabul edilebilmesi için evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde temelinden sarsıldığını; az da olsa davalının kusurlu bir davranışını ve davalının boşanmaya karşı çıkmasının hakkı kötüye kullanımı niteliğinde olduğunu ispatlaması gerekir. Davacı, davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemesinin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğru olmuştur."

Bu karar da davacı tarafından temyiz için Yargıtay 2. Hukuk Dairesine götürüldü. Daire, bölge mahkemesinin kararını yerinde bularak temyiz itirazlarının reddine, hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Bu kararın ardından Meryem K, boşanma davasını açtığı Adana 7. Aile Mahkemesinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nin ek hizmet binası önünde üzerinde "Boşanmak istiyorum" yazısı bulunan pankartla günlük iki saat bekleme eylemine başladı.

Meryem K, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıllık evliliğinin son 16 yılında eşinden şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Eşinin neden olduğunu iddia ettiği şiddet olaylarını anlatan Meryem K, şunları söyledi:

"Eşim, evliliğimiz süresince beni ailemle görüştürmedi. Bu sürecin sonunda ikiz kızlarımı da alarak evden ayrıldım ve boşanma davası açtım. Eşim ve kayınlarımın tehditleri üzerine boşanma davamı çektim ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bir yıllık birlikteliğimiz daha oldu ve bu süreçte yine şiddet uyguladı. Uygunsuz davranışları da vardı. Bundan dolayı da yargılanması devam ediyor. Bir yıllık birlikteliğin ardından ayrılıp yeniden boşanma davası açtım. Bu dava da 4 yılın ardından reddedildi."

Bir yakınının evinde kaldığını bildiren Meryem K, davanın reddedilmesiyle çaresiz kaldığını ve bu eylemi başlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

