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  4. Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Hatay'da 1,5 yıldır süren davası sonuçlanarak, eşinden boşanan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde oynadı, baklava dağıttı.

Antakya ilçesinde, 6 çocuk annesi Ayten Kılıç, 1,5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde oynadı. Kılıç, ayrıca çevredekilere baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Kılıç, ikinci evliliğinde çok kötü günler geçirdiğini anlatarak, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimden 1,5 yıl sonra boşanabildim. İki yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü. 2'nci aydan sonra mahkemeye başvurduk. 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum" dedi.

Kılıç, tek arzusunun bundan sonra 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu ifade etti.

(DHA)

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hatay boşanma ayten kılıç

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