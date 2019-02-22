Adliye önünde silahla yaralama olayının zanlıları adliyede

Zonguldak’ta yakınları ile girdiği duruşma çıkışında yaşanan olayda Selçuk Koçaklı’nın karın boşluğundan yaralanması olayının ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay dün Zonguldak Adliyesi önünde yaşandı. Muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı ve ailesi;iddiaya göre ‘basit yaralama’ duruşması için Zonguldak Adliyesi’ne geldi. Duruşma çıkışı karşı tarafın silahından çıkan kurşun Koçaklı’nın karın boşluğuna geldi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirilen zanlılardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Koçaklı’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



