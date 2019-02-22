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Adliye önünde silahla yaralamaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 22:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta duruşma sonrası adliye önünde bir kişinin silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Olay, dün Zonguldak Adliyesi önünde yaşandı.

Adliye önünde silahla yaralamaya 2 tutuklama

Zonguldak’ta duruşma sonrası adliye önünde bir kişinin silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Olay, dün Zonguldak Adliyesi önünde yaşandı. Muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı ve ailesi, iddiaya göre ‘basit yaralama’ yüzünden duruşma için adliyeye geldi. Duruşma çıkışı karşı taraftan bir kişinin ateş ettiği Koçaklı, karın boşluğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan H.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. ve C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde silahla yaralamaya 2 tutuklama

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