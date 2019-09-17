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Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

IĞDIR Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.  Olay, saat 13:30 sıralarında Iğdır Adliyesi önünde meydana geldi.

Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13:30 sıralarında Iğdır Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası için gelen Settar Aras ve yanındaki kardeşi Oruç Aras, adliyede eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice ile tartıştı. Çıkan kavgada Ercan Eyrice, tabancasıyla ateş açtı. Saldırıda Settar Aras ile Oruç Aras yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan yaralılardan Oruç Aras, hayatını kaybetti, Settar Aras'ın tedasi ise devam ediyor. Polis, Ercan Eyrice'yi gözaltına alırken, adliye çevresinde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

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Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıAdliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıAdliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıAdliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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