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- ADLİYE ÖNÜNDE "YAN BAKTIN" KAVGASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar "Hasta o kalp hastası" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü
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-Kavga eden kişiler
-Kadınların bağrışmaları
-Polisin kavgayı ayırması
-Gözaltına alınanlar
-Genel ve detay görüntüler

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