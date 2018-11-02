Zeki GÜNAL- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik grupla, iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi. 5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar "Hasta o kalp hastası" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.
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