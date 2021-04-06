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Adliye önünü karıştıran cinsel istismar davası

06.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği oto galeride çalışan kadının kız çocuğuna dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, covid bahanesiyle duruşmaya katılmadı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği oto galeride çalışan kadının kız çocuğuna dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, covid bahanesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşma sonrası adliye karşısındaki bir kafede oturan sanığın fotoğrafını çeken mağdur ailesine tepki gösteren sanık avukatı ile aile arasında arbede çıktı.
Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir oto galeri işleten İ.B. isimli şahıs, iddiaya göre yanında çalışan H.O.’nun kızı B.A.’yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.’den şikayetçi oldu. Yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.’nın babası E.A. da İ.B. hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.’nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiği İ.B.’nin kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu söyledi.
Olayın arından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada İ.B.’nin yargılanmasına devam edildi. İ.B.’nin Covid olduğunu söyleyerek katılmadığı dava ileri bir tarihe ertelendi. Dava sonrasında Kocaeli Adliyesi’nin karşısında oturarak avukatını bekleyen sanık İ.B.’yi gören B.A.’nın babası ve ailesi, duruma tepki göstererek sanığın fotoğrafını çekmeye çalıştılar. Durumu görerek ailenin üzerine yürüyen sanık avukatı ve mağdurun babası E.A. arasında kavga çıktı. Olayı görenlerin ve polisin araya girmesi sonucu kavga büyümeden sona erdi.
Kavganın ardından sanık İ.B. ve sanık avukatı olay yerinden ayrıldı.

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