Adliye personeline “Koruyucu aile semineri” düzenlendi

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne Adliyesi personeline “Koruyucu aile” semineri düzenlendi.

Düzenlenen seminere; Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Yaldız, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar başta olmak üzere, Edirne adliyesinde görevli savcı ve hâkimler ile adliye personelleri katıldı.

“Güven sağlayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Kuşkusuz anne ve babalarda çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülen gibi olmayabilir. Zihinsel ve Psikolojik sorunlar, boşanma, ölüm, ihmal-istismar, trafik kazaları ve doğal afetler gibi sebepler ile çocuklarımız bakım altına alınabilmektedir. Devletimiz çocuklarımızın her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Ancak; çocukların sağlıklı gelişmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır” dedi.