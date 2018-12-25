Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava

Adana'da uyuşturucu davasına ilişkin keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hayrullah T. ve Davut E. ile avukatları katıldı.

Sanık Davut E, savunmasında, hakkındaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve yargılamaya konu saldırıyla bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten Davut E, "Mahkemeye gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Olay anında o bölgede değildim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Hayrullah T. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"Tanık beyanlarında çelişkiler vardır. Herhangi bir eyleme karışmadım. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum." diyen Hayrullah T, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı 7 kişilik heyetine 17 Ekim 2016'da EYP ile saldırı düzenlenmişti. İki zabıt katibinin hafif yaralandığı olayla ilgili saldırıyı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

