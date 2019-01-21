Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava

Hakkındaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Esen, ''Bu olay detaylıca araştırılsaydı olayı yapan kişi veya kişiler ortaya çıkardı. Benim bu olayla ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Esen, keşifte görevli yargı mensuplarıyla hiçbir husumeti ve ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Savcı, ayrıca Turan'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan mahkum edilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanıklar Turan ve Esen'in ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrullah Turan ve Davut Esen ile avukatları katıldı.

Sanık Turan ise üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Hakkımdaki gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Talep ettiğim kamera kayıtları gelmedi. Herhangi bir bombalı ya da silahlı eyleme karışmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı 7 kişilik heyetine 17 Ekim 2016'da el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti. 2 zabıt katibinin hafif yaralandığı olayla ilgili saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

