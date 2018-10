Adliye saldırısında yaralanan polisten SGK'ye gazilik davası

- "Gazilik hakları verilmeli"

SGK'nin ret işleminin usül ve yasaya aykırı olduğunu iddia eden ve iptalini isteyen Gökçe'nin avukatı Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık raporunda belirtilen saldırı sonrası rahatsızlıklarının "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması ve İskelet Sistemi Hastalıkları C dilimi 24. ve 34. maddeleri" kapsamına girdiğini savundu.

Özdemir, yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca emniyet teşkilatı mensuplarının gazi sayılabilmesi için C dilimi sağlık şartlarını taşıdığına ilişkin raporun yeterli olduğunu belirterek, müvekkiline gazilik hakları verilmesi gerekirken taleplerinin reddedildiğini, bu yüzden SGK'ye dava açtıklarını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Davadaki amacımız C dilimi rapora sahip olan arkadaşımızın gazilik haklarını alabilmek. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin ek listesi var. Ek-3 listede tüm hastalıklar branşlarına göre sınıflandırılmıştır. Her hastalık bölümü A,B,C,D ve E olmak üzere 5 dilime ayrılmıştır. Kas-iskelet sistemi hastalıkları, kulak-burun-boğaz, cilt hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları vs.