Adliye saldırısında yaralanan polisten SGK'ye gazilik davası

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Mehmet Ali Gökçe, gazilik talebini reddeden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) dava açtı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saldırı günü olayın yaşandığı caddede şehit polis memuru Fethi Sekin'le trafik polisi olarak görev yapan Gökçe, teröristlerin bulunduğu aracın bir çevik kuvvet polisine çarpması üzerine ilk başta trafik kazası zannettiği olaya müdahale etmek istedi. Teröristlerden birinin araçtan inerek caddenin karşı tarafına koşması üzerine peşinden koşan Gökçe, birkaç adım attıktan sonra patlama meydana geldi. Patlamada elleri yanan ve vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Gökçe, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 40 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve yaklaşık bir yıl mesleğinden uzak kalan Gökçe, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde pasif göreve alındı. Gökçe'nin yaralanmaya bağlı cilt hastalıkları, ortopedi, psikiyatri, nöroloji ve fizik tedavi alanlarında tedavisine devam edildi.

Gökçe, gazilik unvanı alabilmek için 2017 yılının sonunda SGK'ye başvurdu. Bunun için gerekli olan sağlık raporunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alan Gökçe'nin başvurusu üzerine SGK'den, "Bu rapordaki rahatsızlıkların 05.01.2017 tarihinde meydana gelen olaydan sonra oluşan rahatsızlığın devamı olduğuna, malul olmadığına karar verilmiştir." yazısı gönderildi. Gökçe, SGK'nin yazısına itiraz etti, talep üzerine bu kez Ege Üniversitesinden alınan sağlık raporunu SGK'ye gönderdi ancak yine ret cevabı aldı. - SGK'ye dava açtı Davacı Gökçe'nin avukatı Murat Özdemir, SGK'nin ret işleminin iptaline ilişkin İzmir 1. İdare Mahkemesinde dava açtı. Dilekçede, Gökçe'nin terör saldırısında yaralandığı, saldırı sonrasında bir dizi operasyon geçirdiği ve halen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde polis memuru olarak görevine devam ettiği belirtildi. Gökçe'nin gazilik unvanı için gerekli koşulları sağladığını gösteren sağlık durumuna ilişkin raporun SGK'ye iletildiği ve SGK'nin, Gökçe'nin gazi olmadığına karar verdiğine dair yazısı da dilekçede yer aldı.

- "Gazilik hakları verilmeli" SGK'nin ret işleminin usül ve yasaya aykırı olduğunu iddia eden ve iptalini isteyen Gökçe'nin avukatı Murat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık raporunda belirtilen saldırı sonrası rahatsızlıklarının "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması ve İskelet Sistemi Hastalıkları C dilimi 24. ve 34. maddeleri" kapsamına girdiğini savundu. Özdemir, yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca emniyet teşkilatı mensuplarının gazi sayılabilmesi için C dilimi sağlık şartlarını taşıdığına ilişkin raporun yeterli olduğunu belirterek, müvekkiline gazilik hakları verilmesi gerekirken taleplerinin reddedildiğini, bu yüzden SGK'ye dava açtıklarını söyledi. Özdemir, şunları kaydetti: "Davadaki amacımız C dilimi rapora sahip olan arkadaşımızın gazilik haklarını alabilmek. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin ek listesi var. Ek-3 listede tüm hastalıklar branşlarına göre sınıflandırılmıştır. Her hastalık bölümü A,B,C,D ve E olmak üzere 5 dilime ayrılmıştır. Kas-iskelet sistemi hastalıkları, kulak-burun-boğaz, cilt hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları vs.