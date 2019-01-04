Adliye şehitleri anılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi.

İzmir Adliyesinde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajlarının okunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törendeki konuşmasında, milletlerin kahraman evlatları sayesinde geleceğe güvenle bakabildiğini belirtti.

Hasan Tahsin, Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin'in de büyük bir kahraman olduğunu ifade eden Aşkın, "5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde bir maşa terör örgütü, bölücü terör örgütü insanlarımızın canına kastetmek için gelmişlerdi. Hiçbir şehir eyleminde kullanmadıkları kadar çok fişek, el bombası ne varsa toplayıp gelmişlerdi ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı." dedi.

Aşkın, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in güzel kentin çocukları ağlamasın diye şehadete koştuğunu vurgulayarak "Yiğit arkadaşları da onun ve kahraman Musa Can'ın kanını yerde bırakmadı, maşa terör örgütüne hak ettiği cezayı verdiler." diye konuştu.