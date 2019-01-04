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Adliye şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesine 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can anısına tören yapıldı - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: - "5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde bir maşa terör örgütü, bölücü terör örgütü insanlarımızın canına kastetmek için gelmişlerdi. Hiçbir şehir eyleminde kullanmadıkları kadar çok fişek, el bombası ne varsa toplayıp gelmişlerdi ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı"

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi.

İzmir Adliyesinde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajlarının okunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törendeki konuşmasında, milletlerin kahraman evlatları sayesinde geleceğe güvenle bakabildiğini belirtti.

Hasan Tahsin, Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin'in de büyük bir kahraman olduğunu ifade eden Aşkın, "5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde bir maşa terör örgütü, bölücü terör örgütü insanlarımızın canına kastetmek için gelmişlerdi. Hiçbir şehir eyleminde kullanmadıkları kadar çok fişek, el bombası ne varsa toplayıp gelmişlerdi ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı." dedi.

Aşkın, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in güzel kentin çocukları ağlamasın diye şehadete koştuğunu vurgulayarak "Yiğit arkadaşları da onun ve kahraman Musa Can'ın kanını yerde bırakmadı, maşa terör örgütüne hak ettiği cezayı verdiler." diye konuştu.

İzmir'in dağlarında her zaman çiçeklerin açacağını dile getiren Aşkın, büyük milletin bir daha şehit acısı yaşamamasını diledi.

- Dualar okundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ise Fethi Sekin'in dikkati ve cesaretiyle kahramanlık örneği sergilediğini dile getirerek bu kahramanlık sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini söyledi.

Mübaşir Musa Can'ın da hain bir kör kurşunla aynı saldırıda şehit olduğunu aktaran Aydıner, "Bu yürek, bu milletin kalbinde olduğu sürece hiçbir terör örgütü muvaffak olamayacak, hiçbir hain pusu hedefine varamayacak." dedi.

Aydıner, anma törenlerinin kahramanlıkların karşılığı olamayacağına ancak yürekli insanlara şehitlik düsturunu nakşedeceğine işaret ederek "Fethi Sekinler azalmasın, çoğalsın. İçimizden Hasan Tahsin, Fethi Sekin gibi yürekli yüzlerce insan çıkacaktır." diye konuştu.

Törenin sonunda İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan dua etti ve Hocazade Camisi müezzini Muhammed Emin Ayaz Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören alanında ve balkonlarda konuşmaları izleyen bazı adliye çalışanları gözyaşı döktü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, protokol üyelerinin yanı sıra şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia ile kızı Dila Sekin, mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can da törene katıldı.

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