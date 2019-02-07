Adliye Yazı İşleri Müdürü zimmetten tutuklandı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde adliyede Yazı İşleri Müdürlüğü ve vekaleten İcra Müdürlüğü görevini de yürüten kamu görevlisi zimmet suçlamasıyla tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Şubat 2019’da hakkında zimmet suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve adliyede iki müdürlük görevi yürüttüğü belirtilen M.A.’nın tutuklanarak Burdur E Tipi cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yeşilova Adliyemizde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve İcra Müdürlüğü görevini de vekaleten yürüten M.A. hakkında 05/02/2019 tarihinde zimmet suçundan soruşturma başlatılmış olup, söz konusu personel 06/02/2019 tarihinde tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.



