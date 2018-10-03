HABER

Adliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, adliyede düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Adliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, adliyede düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.
Nazilli Adliyesi'ndeki aşure dağıtımına, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nazilli Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar ile Nazilli'de görevli avukatlar katıldı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş etkinlikteki konuşmasında, "Nazilli Adliyesi'nde geleneksel olarak her yıl yapmakta olduğumuz aşure hayrımızı bu yılda gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz" dedi.
Edilen duaların ardından Kaymakamı İbrahim Küçük ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, aşure kazanının başına geçip elleri ile aşure dağıttı. 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

FOTOĞRAFLI

Adliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldıAdliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldıAdliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldıAdliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldı

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
İneği düştüğü göletten itfaiye ekibi çıkardıİneği düştüğü göletten itfaiye ekibi çıkardı
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldüMHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

İstanbul'da hesap kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

İstanbul'da hesap kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

İstanbul Bakırköy’de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.