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Adliyede 1500 kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, adliyede düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, adliyede düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Nazilli Adliyesi'ndeki aşure dağıtımına, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nazilli Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar ile Nazilli'de görevli avukatlar katıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş etkinlikteki konuşmasında, "Nazilli Adliyesi'nde geleneksel olarak her yıl yapmakta olduğumuz aşure hayrımızı bu yılda gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz" dedi.

Edilen duaların ardından Kaymakamı İbrahim Küçük ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, aşure kazanının başına geçip elleri ile aşure dağıttı. 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

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