HABER

'Adliyede çalışıyorum' diyen dolandırıcıya 18 bin lira kaptırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ankara'da Barış Ağırcan ve arkadaşı Ersin Tepe, telefonda kendisini adliye çalışanı olarak tanıtıp, icralık cep telefonlarını uygun fiyata satacağını söyleyen G.A.

Ankara'da Barış Ağırcan ve arkadaşı Ersin Tepe, telefonda kendisini adliye çalışanı olarak tanıtıp, icralık cep telefonlarını uygun fiyata satacağını söyleyen G.A. adlı kadın tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. İki arkadaş, 18 bin lira kaptırdıklarını iddia ettikleri G.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da kendisini adliye çalışanı olarak tanıtan G.A., aynı apartmanda oturan komşusu Eren Aydoğdu'yu arayarak, icraya düşen 32 cep telefonunu uygun bir ücrette kendisine veya tanıdıklarına verebileceğini söyledi. Eren Aydoğdu da Mamak'ta cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’ye durumu bildirdi. Ersin Tepe, cep telefonlarını satın almak için arkadaşı Barış Ağırcan'dan 18 bin TL borç para istedi. Ortak olmak için bu teklifi kabul eden Barış Ağırcan ile Ersin Tepe, dışarıda buluştukları G.A.'ya 18 bin TL verdi. G.A. parayı teslim aldıktan sonra cep telefonlarını Sincan’da bulunan Yediemin deposunda teslim edeceğini söyleyerek, iki arkadaşın yanından ayrıldı. Ancak Ersin Tepe ile Barış Ağırcan, yaklaşık 20 gündür devam eden süreçte, cep telefonlarını alamadı. Bunun üzerine iki arkadaş, dolandırıldıklarını öne sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'20 GÜN BOYUNCA BİZİ OYALADI'
Barış Ağırcan, cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’nin isteği üzerine kar amaçlı borç para verdiğini söyledi. Adliye dışında G.A.'ya 18 bin TL’yi teslim ettiklerini söyleyen Barış Ağırcan, "Parayı aldılar. 'El altından yaptığımız için sizi kimsenin görmemesi lazım, siz de kimseye söylemeyin' dedi. Öğleden sonra bizi Sincan’a gönderdi. 'Yediemin deposundan alacaksınız bu cihazları, orada sakın evrakları kimseye göstermeyin' dedi. Bu süreç 20 gün boyunca devam etti. 20 gün boyunca bizi oyaladı. En son, 'Paramızı iade edin' dedikten sonra her şey ortaya çıktı. 'Siz çok karıştırmışsınız, adliyeye ve icraya gitmişsiniz. Biz cihazları geri çekiyoruz, sizin de paranızı ödemiyoruz' dedi" diye konuştu.

'DOLANDIRICIYMIŞ'
Suç duyurusu sonrası savcılık incelemesinde G.A.’nın daha önce de aynı yolla dolandırıcılık olayına karıştığının belirlendiğini söyleyen Barış Ağırcan, "Savcılık bir gün sonra beni aradı. İstanbul’da geçen yıl 17 Şubat'ta cezaevinden yeni çıktığını, iki kişiyi dolandırdığını öğrendim. İstanbul’da da aranması olduğunu öğrendim. Daha sonra aynı şekilde Ankara'da bizi dolandırıyor. Bu olayı daha önce başkalarına da yapmış. Cezaevine girmiş. Kadının adliye ile hiçbir alakasının olmadığını öğrendik. Tamamen dolandırıcıymış" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-G.A’nın adliye içerisinde bulunduğu güvenlik kamerası görüntüsü

-G.A.’nın parayı aldıktan sonra adliye içerisinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri

-Barış Ağırcan’ın röportajı

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Fatih'te çöken binada ölen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp'tan alındıFatih'te çöken binada ölen iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadıVan'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl! Kendini böyle savundu: Elim çarpmış olabilir

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda patlama kamerada

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda patlama kamerada

Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Yaptığı paylaşım sonrası Savcılık harekete geçti

Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Hakkari’de kar tatili

Hakkari’de kar tatili

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler! Tekerlekli sandalyedeki engelliyi bacağından vurdu

Tekerlekli sandalyedeki engelliyi bacağından vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.