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'Adliyede çalışıyorum' diyen dolandırıcıya 18 bin lira kaptırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Ankara'da Barış Ağırcan ve arkadaşı Ersin Tepe, telefonda kendisini adliye çalışanı olarak tanıtıp, icralık cep telefonlarını uygun fiyata satacağını söyleyen G.A.

Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) Ankara'da Barış Ağırcan ve arkadaşı Ersin Tepe, telefonda kendisini adliye çalışanı olarak tanıtıp, icralık cep telefonlarını uygun fiyata satacağını söyleyen G.A. adlı kadın tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. İki arkadaş, 18 bin lira kaptırdıklarını iddia ettikleri G.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara'da kendisini adliye çalışanı olarak tanıtan G.A., aynı apartmanda oturan komşusu Eren Aydoğdu'yu arayarak, icraya düşen 32 cep telefonunu uygun bir ücrette kendisine veya tanıdıklarına verebileceğini söyledi. Eren Aydoğdu da Mamak'ta cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’ye durumu bildirdi. Ersin Tepe, cep telefonlarını satın almak için arkadaşı Barış Ağırcan'dan 18 bin TL borç para istedi. Ortak olmak için bu teklifi kabul eden Barış Ağırcan ile Ersin Tepe, dışarıda buluştukları G.A.'ya 18 bin TL verdi. G.A. parayı teslim aldıktan sonra cep telefonlarını Sincan’da bulunan Yediemin deposunda teslim edeceğini söyleyerek, iki arkadaşın yanından ayrıldı. Ancak Ersin Tepe ile Barış Ağırcan, yaklaşık 20 gündür devam eden süreçte, cep telefonlarını alamadı. Bunun üzerine iki arkadaş, dolandırıldıklarını öne sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. '20 GÜN BOYUNCA BİZİ OYALADI' Barış Ağırcan, cep telefonu dükkânı işleten arkadaşı Ersin Tepe’nin isteği üzerine kar amaçlı borç para verdiğini söyledi. Adliye dışında G.A.'ya 18 bin TL’yi teslim ettiklerini söyleyen Barış Ağırcan, "Parayı aldılar. 'El altından yaptığımız için sizi kimsenin görmemesi lazım, siz de kimseye söylemeyin' dedi. Öğleden sonra bizi Sincan’a gönderdi. 'Yediemin deposundan alacaksınız bu cihazları, orada sakın evrakları kimseye göstermeyin' dedi. Bu süreç 20 gün boyunca devam etti. 20 gün boyunca bizi oyaladı. En son, 'Paramızı iade edin' dedikten sonra her şey ortaya çıktı. 'Siz çok karıştırmışsınız, adliyeye ve icraya gitmişsiniz. Biz cihazları geri çekiyoruz, sizin de paranızı ödemiyoruz' dedi" diye konuştu. 'DOLANDIRICIYMIŞ' Suç duyurusu sonrası savcılık incelemesinde G.A.’nın daha önce de aynı yolla dolandırıcılık olayına karıştığının belirlendiğini söyleyen Barış Ağırcan, "Savcılık bir gün sonra beni aradı. İstanbul’da geçen yıl 17 Şubat'ta cezaevinden yeni çıktığını, iki kişiyi dolandırdığını öğrendim. İstanbul’da da aranması olduğunu öğrendim. Daha sonra aynı şekilde Ankara'da bizi dolandırıyor. Bu olayı daha önce başkalarına da yapmış. Cezaevine girmiş. Kadının adliye ile hiçbir alakasının olmadığını öğrendik. Tamamen dolandırıcıymış" diye konuştu.

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