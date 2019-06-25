HABER

Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi’nde, avukatlık kimliğini göstermeden X- Ray arama cihazından geçmeyi reddederek burada görevli polis memuruyla tartışıp hakaret ettiği öne sürülen avukat S.Ö., yargılandığı davada 15 ay hapse çarptırıldı.

Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi’nde, avukatlık kimliğini göstermeden X- Ray arama cihazından geçmeyi reddederek burada görevli polis memuruyla tartışıp hakaret ettiği öne sürülen avukat S.Ö., yargılandığı davada 15 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı erteledi.
​Olay, 2017 yılında Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. Adliye girişinde görevli polis memuru S.C., avukat olduğunu söyleyip X- Ray arama noktasından geçmeyi reddeden S.Ö.’den avukatlık kimliğini istedi. Ancak S.Ö., ne kimlik gösterdi, ne de üzerinden aramasını kabul etti. Bu nedenle S.Ö. ile S.C. arasında tartışma çıktı.
Polis memuru S.C.’nin şikayeti üzerine avukat S.Ö. hakkında Bursa 15’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldı. Duruşmalarda avukat S.Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Polis memuru S.C. ise "Olay günü X- Ray cihazında görevli idim. Kendisinin avukat olduğunu söyleyen sanığı tanımadığını söyleyip, üst aramasını yapmak istedim. Önce hakaret, sonra tehdit etti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Yapılan yargılama sonunda avukat S.Ö., 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da ertelendi.
Polis memuru S.C., mahkemenin verdiği cezayı az bularak Bursa Bölge Mahkemesi’ne itiraz etti.

FOTOĞRAFLI

Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildiTekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandıPark halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.