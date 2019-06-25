Adliyede görevli polise hakaret ettiği öne sürülen avukata 15 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi’nde, avukatlık kimliğini göstermeden X- Ray arama cihazından geçmeyi reddederek burada görevli polis memuruyla tartışıp hakaret ettiği öne sürülen avukat S.Ö., yargılandığı davada 15 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı erteledi.

​Olay, 2017 yılında Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. Adliye girişinde görevli polis memuru S.C., avukat olduğunu söyleyip X- Ray arama noktasından geçmeyi reddeden S.Ö.’den avukatlık kimliğini istedi. Ancak S.Ö., ne kimlik gösterdi, ne de üzerinden aramasını kabul etti. Bu nedenle S.Ö. ile S.C. arasında tartışma çıktı.

Polis memuru S.C.’nin şikayeti üzerine avukat S.Ö. hakkında Bursa 15’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldı. Duruşmalarda avukat S.Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Polis memuru S.C. ise "Olay günü X- Ray cihazında görevli idim. Kendisinin avukat olduğunu söyleyen sanığı tanımadığını söyleyip, üst aramasını yapmak istedim. Önce hakaret, sonra tehdit etti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonunda avukat S.Ö., 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da ertelendi.

Polis memuru S.C., mahkemenin verdiği cezayı az bularak Bursa Bölge Mahkemesi’ne itiraz etti.

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