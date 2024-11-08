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Adliyede 'Gülben dışarı' sloganları! Narin Güran davasında duruşmaya giren Gülben Ergen tepki çekmişti! Merak edilenleri açık açık anlattı! 'Abilerinin ifadeleri...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 08:56
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı. Davayı takip etmeye giden ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in içeriye alınması bazı avukatların dışarıda kalması tepkilerin hedefi oldu. Adliye koridorlarında 'Gülben dışarı' sloganları atıldı. Ünlü isim izin sürecini ve duruşmaya dair merak edilenleri açık açık anlattı.

Adliyede 'Gülben dışarı' sloganları! Narin Güran davasında duruşmaya giren Gülben Ergen tepki çekmişti! Merak edilenleri açık açık anlattı! 'Abilerinin ifadeleri...'

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davayı tüm Türkiye'ye yakından takip etti.

İlk günden bu yana olayın takipçisi olan Gülben Ergen de davayı yakından takip edebilmek için soluğu Diyarbakır'da aldı. Ünlü ismin duruşma salonuna alınıp bazı avukatların dışarıda kalması büyük tepki çekti.

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Dışarıda kalan avukatlar adliye koridorlarında 'Gülben dışarı' sloganları attı. Sosyal medyada da 'ayrıcalığı ne?', 'avukat dışardayken Gülben Ergen nasıl gidiyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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'RESMİ BİR ŞEKİLDE İZNİMİ ALDIM'

Tepkilerin hedefi olan ünlü isim izin sürecini ve duruşmaya dair merak edilenleri Sabah'a anlattı. Gülben Ergen "Bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım. Sabah yedi buçukta girdim oraya. Sabah 9'da başladı biliyorsunuz. Yedi buçukta arka kapıdan girdim." dedi.

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'EMSAL BİR KARAR ALINMASINI İSTİYORUM'

Duruşmaya dair de açıklamalar yapan ünlü isim suçluların en ağır cezayı almasını istediğini dile getirdi ve "Dilerim ki en ağır cezayı alırlar. O kadar çok felaketleri üst üste yaşıyoruz ki Narin'in bütün çocuk cinayetlerinin, haksız yere canı alınan bütün çocukların sesi olduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alınmasını cani gönülden istiyorum." dedi.

Ayrıca Gülben Ergen, "Ben abisini kaybetmiş bir kız çocuğuyum. Henüz 18 yaşında kaybetmenin acısı beni çok etkiledi, eksikliğini hissettim. Allah bana üç tane erkek evlat verdi. O acımı bu şekilde telafi ettim. Abi benim için çok değerli. Narin'in abilerinin ifadelerinden çok etkilendim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Narin Güran
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