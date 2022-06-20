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Adliyede hareketli anlar! Mahkemenin kararını duyunca elleri kelepçeli 3’üncü kattan atladı

20.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da, hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.K. (27), tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli olarak binanın 3'üncü katından atladı. Başından yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adliyede hareketli anlar! Mahkemenin kararını duyunca elleri kelepçeli 3’üncü kattan atladı

Dehşete düşüren olay, saat 15.00 sıralarında, Yalova Adliyesi’nde meydana geldi. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

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Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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(DHA)

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