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Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner’in eşi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar eden yazar Seray Şahiner’in eşi İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul Adalet Sarayı’nın 7’nci katıdan atlayarak intihar eden İbrahim Özkan, Şişli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda intihar eden yazar Seray Şahiner’in eşi İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Adalet Sarayı’nın 7’nci katıdan atlayarak intihar eden İbrahim Özkan, Şişli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden Özkan’ın (35) eşi yazar Seray Şahiner, cenazede eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan Şahiner, eşinin tabutuna karanfil koydu. Cenazeye edebiyat ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İbrahim Özkan’ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

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