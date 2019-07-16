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Adliyede intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.T., adliye binasının 4'üncü katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.T., adliye binasının 4'üncü katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin bir anlık dalgınlığından yararlanıp çekerek kurtardığı C.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli Adliyesi binasında meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının dördüncü kat penceresine çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine adliyeye, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. C.T.'yi ikna etmek için yanına müzakereci polisler gönderildi. İtfaiye erlerinin aşağıda hava yastığı kurmaya çalıştığı sırada, müzakereci polisler bir anlık dalgınlığından faydalanarak C.T.'yi bulunduğu yerden çekerek aldı. C.T. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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