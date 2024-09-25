Adliyede katipti FETÖ'cüleri kurtarmak için sahte evrak düzenledi! Hem kendisi hem de Avukat Önder Alkurt tutuklandı

FETÖ'cüleri kurtarmak için sahte evrak düzenleyen katip yakayı ele verdi, Muhammed K. isimli katip FETÖ dosyalarında yer alan şüphelileri geriye dönük tarihli oluşturulmuş istinaf ve temyiz dilekçelerini, üye hakimin ve yazı işleri müdürünün bilgisi dışında mühür basarak evraklarını işleme aldı. Temyiz ve istinaf mercilerine gönderdi.

EVRAKLAR UYAP'TA TARANDI ASILLARI İMHA EDİLDİ

Durum ortaya çıkınca işlemleri Muhammed K.'nın yaptığı ortaya çıktı. Katip, 16 Eylül'de tutuklandı. Katibin bazı avukatlarla iş birliği yaptığı tespit edildi. Avukat Önder Alkurt soruşturma devam ederken tutuklandı.

AVUKAT ÖNDER ALKUR TUTUKLANDI

Gaziantep'te avukatlık yapan Önder Alkurt'un tutuklanması haberi şehirde ses getirdi.

Tutuklanan avukat savunmasında "Önceden beyan ettiğim üzere benim atılı eylemi gerçekleştirdiğime dair dosya kapsamında herhangi bir somut delil bulunmamaktadır. Sahte evrak düzenlendiği iddiası varsa da iddia edilen bu belgelerin aslı ele geçirilmemiştir. Sahte olarak havale edildiği iddia edilen belgelerin benimle bir ilgisi olmadığı gibi bu belgelerin sahte olduğuna dair herhangi bir somut delil de bulunmamaktadır. Bu eylem nedeniyle tutuklanan zabıt katibi Muhammet K.'nin de böyle bir eylemi benden aldığı menfaat doğrultusunda yaptığına dair bir kabulü bulunmamaktadır. Ben beni savcılığın çağırması üzerine kendi isteğimle ifade vermek için geldim. Günde 8-9 adet duruşmalarım vardır. Kaçma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenlerle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı isterim" ifadelerini kullandı.