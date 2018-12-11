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Adliyede klima tamir eden 2 kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın otomobilinin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 21:46 | Son Güncelleme

 DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde, adliye binasının dışına kurdukları seyyar merdivenle klima tamir eden iki kişi, ikinci kattan önce çatıya ardından da park halindeki Cumhuriyet Savcısı'nın otomobilinin üzerine düşerek yaralandı.

Adliyede klima tamir eden 2 kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın otomobilinin üzerine düştü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL, (Denizli), (DHA)- DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde, adliye binasının dışına kurdukları seyyar merdivenle klima tamir eden iki kişi, ikinci kattan önce çatıya ardından da park halindeki Cumhuriyet Savcısı'nın otomobilinin üzerine düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çivril adliye binasında meydana geldi. Klima ustası Cem Ç. (25) ile yanında çalışan Görkem S. (16), iddiaya göre adliye binasındaki klimaların bakımını yapmak için hakim ve savcıların araçlarını park ettiği otoparkın çatısına seyyar merdiven kurarak ikinci kata çıktı. İki kişi, klima bakımı yaptıkları sırada dengelerini kaybederek önce otoparkın çatısına düştü. Otoparkın çatısındaki panel kiremidin kırılmasıyla iki kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın otomobilinin üzerine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Cumhuriyet Savcısı'na ait otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

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