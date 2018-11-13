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Adliyede mübaşire kafa atan genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi'nde mahkeme saatini beklerken, babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız'a (42) kafa atan Muhammet Raşit Polat (20), 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde mahkeme saatini beklerken, babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız'a (42) kafa atan Muhammet Raşit Polat (20), 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gürsu PTT'de sıra beklerken, kuyruktaki birine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammet Raşit Polat, babası Mahmut Polat (48) ile duruşma için adliyeye geldi. Duruşma saati geçince gencin babası, mübaşir Bedir Yıldız ile konuşmak üzere yanına gitti. Mahmut Polat mübaşire, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, duruşma için kendilerinin bir an önce salona alınmasını istedi. Bu sırada hareketlenen Muhammet Raşit Polat, birden araya girip, mübaşir Bedir Yıldız'a saldırdı. Yıldız'a kafa atan Muhammet Raşit Polat, ardından olay yerinden kaçtı. Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Bedir Yıldız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın elmacık kemiğine üç dikiş atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Raşit Polat, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Polat, "Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attım" dedi. Muhammet Raşit Polat, mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında, polis nezaretinde cezaevine götürülen Polat, gazetecilerin sorusu üzerine "Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanım" dedi.

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