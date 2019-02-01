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Adliyede polise saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, geldikleri adliyede görevlilerle tartışıp polise de saldıran haklarında yakalama kararı bulunan iki kardeş gözaltına alındı

Besni ilçesinde adliyeye gelen ve polislere saldıran şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Besni Adliyesi'ne gelen ve haklarında yakalama kararı olan A.K ile ağabeyi M.K, görevlilerle tartışmaya başladı.

Polis ekipleri, tartışmanın büyümemesi için olaya müdahale ettikleri sırada kardeşlerin saldırısına uğradı.

Kısa sürede saldırganları etkisiz hale getiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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Adıyaman Besni Adliyesi polise saldırı iddiası

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