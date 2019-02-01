Adliyede polise saldırı iddiası

Besni ilçesinde adliyeye gelen ve polislere saldıran şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Besni Adliyesi'ne gelen ve haklarında yakalama kararı olan A.K ile ağabeyi M.K, görevlilerle tartışmaya başladı.
Polis ekipleri, tartışmanın büyümemesi için olaya müdahale ettikleri sırada kardeşlerin saldırısına uğradı.
Kısa sürede saldırganları etkisiz hale getiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
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