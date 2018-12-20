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Adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

Sayın Yazı işleri Müdürlerine 'İstismar sanığı, adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti' başlıklı haberimizde, 'cinsel istismar' iddiasıyla tutuksuz yargılandığını öne sürülen Ö.E.'nin, kaynağından yapılan düzeltmeyle 'tehdit' suçlamasıyla yargılandığının bildirilmesi üzerine haberi yeniliyoruz.

Adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti (2) - Yeniden

Sayın Yazı işleri Müdürlerine
'İstismar sanığı, adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti' başlıklı haberimizde, 'cinsel istismar' iddiasıyla tutuksuz yargılandığını öne sürülen Ö.E.'nin, kaynağından yapılan düzeltmeyle 'tehdit' suçlamasıyla yargılandığının bildirilmesi üzerine haberi yeniliyoruz.

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YENİDEN

Hayati AKBAŞ-Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 'tehdit' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Adliyede bağırarak, hakkında verileceği öne sürülen karara tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'tehdit' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi. Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkûm edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi. Bina içinde, hakkında verileceği öne sürülen cezaya tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun belinden tabancayı alıp, rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet etti. Bu sırada adliyedekiler de panik yaşadı. Ö.E., elindeki silah alınarak, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.E., polis aracına bindirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti (2) - YenidenAdliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti (2) - Yeniden

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