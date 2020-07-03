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Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 19:45 | Son Güncelleme

Samsun Adliyesi'nde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı

Olay, Samsun Adliye Sarayı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haraç istedikleri kişilerden şikayetçi olup soruşturmayla ilgili adliyeye geldiği ileri sürülen A.R.A.'nın görevli savcıya hakaret edip adliyeden ayrıldığı iddia edildi.

Savcının talimatı doğrultusunda İlkadım ilçesinde Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan A.R.A. Samsun Adliyesine getirildi. Gözaltına kararı verilen A.R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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