Adliyede tesadüfen gördüğü tacizcisini tutuklattı

Bursa'da, bir yakınının davasını izlemek için Bursa Adliyesine gelen kadının, tesadüfen gördüğü ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi olduğu kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir yakınının davasını takip etmek için Bursa Adliyesine gelen A.B, bir süre önce çalıştığı kafede kimsenin olmadığı saatte kendisine tecavüz etmeye kalkışan kişiyi gördü.

Kadın, durumu Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polislere bildirdi. Daha önce işlediği suç nedeniyle aldığı hapis cezasını tamamlayarak, denetimli serbestlik kapsamında adliyede kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan Mehmet K, kadının beyanları doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından cezaevine sevk edilmek için ilgili birime götürülürken kaçma girişiminde bulunan Mehmet K, polis ekiplerinin çabası sonucu adliye çıkışına ulaşamadan yakalandı.

