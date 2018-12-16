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Adliyeden kaçan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

ADANA'da dolandırıcılık ve hakaret suçları nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçtıktan sonra yakalanan ve götürüldüğü adliyede tekrar kaçan Emin A.

Adliyeden kaçan cezaevi firarisi yakalandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da dolandırıcılık ve hakaret suçları nedeniyle bulunduğu cezaevinden kaçtıktan sonra yakalanan ve götürüldüğü adliyede tekrar kaçan Emin A. (24) polis tarafından bulunarak gözaltına alındı.
Olay Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Dolandırıcılık ve hakaret suçları nedeniyle 5,5 yıl hapis cezası alan Emin A., cezasını çektiği cezaevinden bir süre sonra kaçtı. Polis tarafından dün sabah yakalanan hükümlü Emin A., adliyeye götürüldü. Adliyeden kaçıp izini kaybettiren hükümlüyü bulmak için polis çalışma başlattı.
Emin A.'nın Koza Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden polis ekipleri, akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden cezaevine gönderildi.

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