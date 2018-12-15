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Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

ADANA'da, gözaltına alınan E.A.

Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, gözaltına alınan E.A. (24) adliye binasından firar etti.
Olay, Seyhan ilçesi Adliye Binası'nda meydana geldi. İddiaya göre, işlediği bir suçtan dolayı gözaltına alınan E.A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. adliye binasında özel güvenlik ve polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin kaçtığını fark eden görevliler ise, alarma geçti. Adliye çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliyi bulamadı. Kaçan E,A,'nın yakalanması için çalışmalar devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdiAdliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi

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