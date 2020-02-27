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Adliyenin maskotuydu! Sevimli kedi cezaevine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Aydın Adliyesi'nin maskotu haline gelen Baronaz isimli kedinin cezaevine gönderildiği öğrenildi. Adliye çalışanlarının vazgeçilmezi haline gelen kedinin cezaevine gönderildiğini öğrenenler büyük üzüntü yaşadı.

Adliyenin maskotuydu! Sevimli kedi cezaevine gönderildi

Aydın Adliyesi Avukat Bekleme Salonunu kendine yuva edinen ve Baronaz ismi verilen kedinin ortadan kaybolması adliye çalışanlarını üzdü. 'Baronaz' isimli kedinin cezaevine gönderildiği öğrendiklerini belirten Aydın Barosu Genel Sekreteri Avukat Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

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"Baronaz adlı kedimizin cezaevine gönderildiği bilgisi var. Sabit ikametgah sahibi olması, kendisini sevdirmekle yükümlü olduğu Adliye çalışanları ve Avukatlar olması, kaçma şüphesinin bulunmaması sebepleri ile Baronaz'ın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

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Baronaz kedi

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