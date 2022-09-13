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  4. Adliyenin önünde kendini yakmak istedi! Nedeni ise herkesi şaşırttı

Adliyenin önünde kendini yakmak istedi! Nedeni ise herkesi şaşırttı

13.09.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Ş.K, adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis, Ş.K'ye yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen Ş.K, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Adliyenin önünde kendini yakmak istedi! Nedeni ise herkesi şaşırttı

Zonguldak'ta ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığını gerekçe göstererek kendisini yakmak isteyen alkollü kişiye, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Yayla Mahallesi İskele Caddesi'nde adliye binası önüne gelen Ş.K, ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığı için üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN TÜPLÜ MÜDAHALE

Ş.K'nin kendisini yakma ihtimaline karşı çevredeki fıskiyeler çalıştırıldı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen ve kendisini yakmak istediğini söyleyen Ş.K'ye, yangın söndürme tüpü sıkılarak müdahalede bulunuldu.

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Polis ve bekçiler tarafından yakalanan Ş.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen Ş.K, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
benzin Ehliyet Adliye
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