Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması başladı. Uygulama sırasında eşi korona virüs olduğu öğrenilen bir kişi temaslı olduğu gerekçesiyle adliyeye alınmayınca görevlilere tepki gösterdi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti. Karar doğrultusunda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması öğle saati itibariyle başladı. Uygulama kapsamında adliye kapısında görevli personeller, vatandaşların HES kodlarını kontrol etti. HES kodu olmayan vatandaşlara kod almaları konusunda yardım eden görevliler, sık sık sosyal mesafeye uymaları ve kapılarda bulunan ateş ölçer cihazlarda ateşlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Temaslı vatandaş tepki gösterdi

Uygulama sırasında temaslı olduğu tespit edilen bir vatandaş, içeri alınmadı. Eşinin korona virüs olduğunu söyleyen vatandaş, görevlilere tepki gösterdi. Görevliler tarafından adliyenin önünden uzaklaştırılan vatandaş hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.