Adliyeye baltayla gelen kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen S.G, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla girerken gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli S.G, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.G, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

İfadesinde, "polise mukavemet" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldığına dair tebligat geldiğini söyleyen S.G, mağdur olmasına rağmen suçlandığını görünce ağırına gittiğini belirtti.

Şüpheli S.G, konuyla alakalı Bakırköy Adalet Sarayı'na geldiğini, yanında odun kestiği baltasının da olduğunu dile getirerek, "Adliyenin dış kapısından içeri girdim ve bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'Emekçi adamım, baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum.' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana neden getirdiğimi sordu. Ben de kendimi ifade edebilmek için getirdiğimi, kötü bir niyetim olmadığını söyledim. Kimseye bir kinim yoktu." ifadelerini kullandı.

Çocukken felç geçirdiği için yüzünde kalan şekil bozukluğu nedeniyle kendisini gören polislerin "Uyuşturucu mu kullanıyorsun?" diyerek kendisini sorguladığını belirten S.G, bir günde 7 kere arandığını, bu nedenle de zaman zaman polislerle sorunlar yaşadığını anlattı.

S.G, psikolojisinin ve ruh sağlığının iyi olmadığını ancak tedavi görmediğini, adliyeye baltayla gelmenin de suç olduğunu bilmediğini kaydetti.

