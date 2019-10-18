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Adliyeye baltayla gelen kişinin davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Bakırköy Adalet Sarayı'na elinde baltayla geldiği için hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan dava açılan sanığın beraatine karar verildi - Tutuksuz sanık Sedat Güç: - "Darbedildiğim halde ceza almıştım. Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve balta ile çalıştığım için balta ile adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu"

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'na elinde baltayla geldiği gerekçesiyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yargılanan kişinin beraatine karar verildi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Güç katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen adliyenin güvenlik görevlisi L.A, olay günü sanığın öğle saatlerinde elinde baltayla geldiğini, yanındaki polisle birlikte baltayı aldıklarını ve sanığın zorluk çıkartmadığını anlattı. L.A. sanığa "Neden balta ile geldin?" diye sorduğunda, sanığın "Adaleti sağlamaya geldim." diye cevap verdiğini, çevredeki insanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmediğini dile getirdi.

Tanık olarak dinlenilen güvenlik görevlisi M.Ç. de sanığı kapıda baltayla görünce durdurduğunu ifade ederek, "(Neden bu şekilde geldin?) dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim. Polis gelince 'Adaleti sağlayacağım.' dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim." dedi.

Savunma yapan tutuksuz sanık Sedat Güç ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Yapmamam gereken bir şeydi. Daha önce beni polisler darbetmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm. Darbedildiğim halde ceza almıştım. Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve balta ile çalıştığım için balta ile adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu. Adaletinize güveniyorum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı, çevredeki insanlarda panik yaratmadığı ve böyle bir kasıt da bulunmadığı gerekçeleriyle sanığın beraatine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sedat Güç'ün 28 Şubat'ta Bakırköy Adalet Sarayı halk girişinden elinde baltayla "Adaletimle geldim." diye bağırarak girmeye çalıştığı belirtilmişti.

İddianamede ifadesine yer verilen Sedat Güç, evinin bahçesinde odun kestiği sırada postacının geldiğini, kendisine "polise mukavemet" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldığına ilişkin tebligat getirdiğini anlatmıştı.

Güç'ün tebligatı öğrenmek için dalgın şekilde elinde baltayla adliyeye geldiğini, adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istediğini, bu esnada güvenliğin baltayı elinden aldığını, öfkeli olduğu için ne söylediğini bilmediğini, baltayı kimseye karşı kullanmak niyeti olmadığını, suç olduğunu bilmediğini söylediği anlatılan iddianamede, sanık Sedat Güç hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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