Adliyeye baltayla gelen kişinin davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı'na elinde baltayla geldiği gerekçesiyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yargılanan kişinin beraatine karar verildi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Güç katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen adliyenin güvenlik görevlisi L.A, olay günü sanığın öğle saatlerinde elinde baltayla geldiğini, yanındaki polisle birlikte baltayı aldıklarını ve sanığın zorluk çıkartmadığını anlattı. L.A. sanığa "Neden balta ile geldin?" diye sorduğunda, sanığın "Adaleti sağlamaya geldim." diye cevap verdiğini, çevredeki insanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmediğini dile getirdi.

Tanık olarak dinlenilen güvenlik görevlisi M.Ç. de sanığı kapıda baltayla görünce durdurduğunu ifade ederek, "(Neden bu şekilde geldin?) dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim. Polis gelince 'Adaleti sağlayacağım.' dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim." dedi.