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  4. Adliyeye çıkarılan PKK zanlısı kadından ’zafer işareti’

Adliyeye çıkarılan PKK zanlısı kadından ’zafer işareti’

12.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Samsun’da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan 1 kadın adliyeye sevk edildi.

Samsun’da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan 1 kadın adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kadın zanlının kameralara ’zafer işareti’ yapması dikkat çekti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle N.K. (48) adlı kadını yakaladı.
"Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan N.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen N.K’nın kameralara ’zafer işareti’ yapması dikkat çekti.

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