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Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 yıllık evli ve boşanma aşamasında olan eşini 14 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan koca adliyeye sevk edildi.

Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 yıllık evli ve boşanma aşamasında olan eşini 14 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan koca adliyeye sevk edildi. Üzerinde kanlı gömlek ile jandarma eşliğinde adliyeye getiren Yılmaz, gazetecilerin ‘eşinizi neden öldürdün’ sorusuna cevap vermedi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu Mevkiindeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz’ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Karakol giderek teslim oldu
Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz’ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söylediği belirtildi. Gülseren Yılmaz’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kanlı gömlek detayı
Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Yılmaz, bu sabah adliyeye sevk edildi. Üzerinde kanlı gömlek ile jandarma eşliğinde adliyeye getiren Yılmaz, gazetecilerin ‘eşinizi neden öldürdün’ sorusuna cevap vermedi.

Cuma namazının ardından toprağa verilecek
Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, bugün Cuma Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

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