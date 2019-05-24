ADLİYEYE GİRİŞTE ELE GEÇİRİLEN SUÇ ALETLERİ SERGİLENDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Yılmaz Bezgin / İstanbul DHA

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti basına gösterildi. Çok sayıda bıçak, muşta, motorlu testere, elektro şok cihazları, biber gazı ile birlikte balta, kılıç da ele adliyeye sokulurken ele geçirilen suç aleti arasında.

Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında üst ve araç aramalarında yılbaşından bu yana ele geçirilen 8 bin 500 eşyası, E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda basına gösterildi.

SAMURAY KILICI BİLE VAR

Ele geçirilenler suç aletleri arasında biber gazı, sopa, çakı ve bıçak sayısının fazlalığı dikkat çekti. Aramalarda bir adet ele geçirilen bir adet motorlu testere de basına gösterildi. Kart görünümlü bıçak, piknik tüpü, samuray kılıcı, benzin bidonları, balta, keser, satır, testere, orak, sahte polis ve jandarma rozetleri de ele geçirilen suç eşyaları arasında.

ÜZERİNDE 'EĞİTİM ŞART' VE "HAYDAR DÖMEN' YAZAN SOPALAR

Adliyeye girişte ele geçirilen çok sayıda sopadan birisinin üzerinde "Eğitim şart" diğerinin üzerinde de "Haydar Dömen" yazması dikkat çekti.