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Adliyeye girişte ele geçirilen suç aletleri sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA - KARTAL'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti basına gösterildi.

Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA - KARTAL'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti basına gösterildi. Çok sayıda bıçak, muşta, motorlu testere, elektro şok cihazları, biber gazı ile birlikte balta, kılıç da ele adliyeye sokulurken ele geçirilen suç aleti arasında.
Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş noktalarında üst ve araç aramalarında yılbaşından bu yana ele geçirilen 8 bin 500 eşyası, E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda basına gösterildi.

SAMURAY KILICI BİLE VAR
Ele geçirilenler suç aletleri arasında biber gazı, sopa, çakı ve bıçak sayısının fazlalığı dikkat çekti. Aramalarda bir adet ele geçirilen bir adet motorlu testere de basına gösterildi. Kart görünümlü bıçak, piknik tüpü, samuray kılıcı, benzin bidonları, balta, keser, satır, testere, orak, sahte polis ve jandarma rozetleri de ele geçirilen suç eşyaları arasında.

ÜZERİNDE 'EĞİTİM ŞART' VE "HAYDAR DÖMEN' YAZAN SOPALAR
Adliyeye girişte ele geçirilen çok sayıda sopadan birisinin üzerinde "Eğitim şart" diğerinin üzerinde de "Haydar Dömen" yazması dikkat çekti.

GÜNDE 40 BİN KİŞİ ADLİYEYE GİRİŞ YAPIYOR
Burada basına bir açıklama yapan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcıvekili Uğur Seçgin, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin İstanbul'un 14 ilçesi ve 6 milyon kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Adliyemiz birbirine entegre 5 ayrı bloktan oluşmaktadır. Yaklaşık 5 bin çalışanımız bulunmaktadır. Günlük 40 bin vatandaşımız ve avukat adliyeye giriş yapmaktadır" dedi.
Adliyenin 4 nizamiye girişi, 11 giriş kapısı, 3'ü kapalı toplam 4 adet otoparkı olduğunu söyleyen Seçgin, üst aramalarında ve otopark girişlerinde yapılan aramalarda burada sergilenen ürünlerin ele geçirildiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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